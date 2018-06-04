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Motorun başında kalp krizi geçirdi

Gaziantep'te seyir halindeyken fenalaşarak motosikletin devrilmesi sonrası hayatını kaybeden sürücünün, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlendi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:38
Motorun başında kalp krizi geçirdi

Gaziantep Çevre Yolu Akkent Mahallesi yakınlarında sahur vakti seyir halinde bulunan Serkan Coşkun idaresindeki 27 HK 789 plakalı motosiklet devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Ertuğrul Ö. isimli arkadaşı yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yarılalar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Serkan Coşkun'un kalp krizi geçirdiği belirlenirken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, durumu iyiye giden Ertuğrul Ö.'nün de, Serkan Coşkun'un seyir halindeyken aniden fenalaşması sonucu motosikletin devrildiğini, tüm çabasına rağmen motosikletin devrilmesini önleyemediğini söylediği ileri sürüldü.

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