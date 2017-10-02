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Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:07
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Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin-Antalya D-400 karayolunda seyreden Lokman Gültekin (20) yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Lokman Gültekin hayatını kaybederken, sürücünün arkasında yolculuk ettiği belirtilen Erdem A. (17) ise ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi'ne kaldırıldı.

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