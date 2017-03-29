Mersin’in Mut ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk bulvarı İş Bankası kavşağında meydana geldi. Abdullah Çolak (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, İş Bankası kavşağında Eylül Kara yönetimindeki 50 UT 544 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Eylül Kara, otomobilde bulunan İlknur Kalaycı, motosiklet sürücüsü Abdullah Çolak ve motosiklette bulunan Osman Nuri Şeker (22) yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah Çolak ve Osman Nuri Şeker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Motosiklet otomobille çarpıştı 2 ÖLÜ
Mersin’in Mut ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
29 Mart 2017 Çarşamba 14:28
Bu haber kez okundu.