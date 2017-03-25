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Motosikleti çalıp kayıplara karıştılar

Düzce’de bir binanın yanında park halinde bulunan motosikleti gündüz vakti çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis ekipleri güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızları arıyor

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Motosikleti çalıp kayıplara karıştılar
Olay Kültür Mahallesi Muratbey Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisine ait motosikleti bir binanın yan tarafına bırakan Mustafa D. geri döndüğünde motosikletinin yerinde olmadığını gördü. D.’nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde sokağa gelen 2 kişiden biri geri dönerek etrafı gözetliyor. Kameraları fark eden motosiklet hırsızı kapüşonunu örterek park halindeki motosiklete yöneliyor. Motosikleti alan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor. 
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İHA
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri
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