Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Manavgat-Alanya karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa Kandemir’in kullandığı 42 H 9287 plakalı otomobil ile Mehmet Sait Yemez’in kullandığı 07 L 7594 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yemez ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan eşi Meliha Yemez yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Meliha Yemez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Mehmet Sait Yemez’in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Otomobil sürücüsü Mustafa Kandemir, kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Motosikletli çift otomobille çarpıştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
19 Mayıs 2017 Cuma 14:55
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