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Motosikletli gençler otobüsün altına girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyoneti sollamak isteyen motosikletli dengesini kaybederek karşı yönden gelen otobüsün altına düştü.

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Motosikletli gençler otobüsün altına girdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyoneti sollamak isteyen motosikletli dengesini kaybederek karşı yönden gelen otobüsün altına düştü. Motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybederken kaza anı otobüsün ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza Kestel Mahallesi’nde İsa Küçülmez Caddesi’nde meydana geldi. 07 HUD 92 plakalı motosikletle Alanya yönüne giden henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, önündeki kamyoneti sollamak isterken dengesini kaybederek karşı şeritten gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün altına düştü. Otobüsün altında metrelerce sürüklenen kasksız motosikletli olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin arkasında oturan Mehmet Dağ (22) ağır yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Dağ’ı ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede tedaviye alınan Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morguna götürülürken İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili kamyonet ve halk otobüsü şoförlerinin ifadesini aldı. Motosiklet sürücüsünün kimlik tespiti için de çalışma başlattı. Kaza anı ise otobüs ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İHA
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