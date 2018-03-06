Muğla'da koca dehşeti 3 ÖLÜ

Olay, Köyceğiz Mahallesi Nasuh Dede mevkiinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt, Köyceğiz Adliyesi’nde dün görülen boşanma davasının ardından adliyeden ayrıldı. Aydın Bozkurt, dakikalar sonra 10 PS 383 plakalı araçla Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve ayrılık aşamasında olduğu eşi Zeynep Bozkurt’un içerisinde olduğu 48 P 3262 plakalı aracın önünü kesti. Aydın Bozkurt, eşi ve ailesi ile burada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Bozkurt, yanında getirdiği tüfekle Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt’u vurdu, ardından intihar etti. Aydın Bozkurt, Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olan Zeynep Bozkurt ise önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İHA



