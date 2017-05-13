Muğla'da tur midibüsü uçuruma devrildi: 17 ölü Muğla-Antalya karayolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Muğla-Antalya karayolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, günü birlik gezi için İzmir’den Marmaris’e gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı yolcu midibüsü, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 17’si öldü, 13’ü yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.