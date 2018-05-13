Muhtarlar da nikah kıymak istiyor

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu (TMK) Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, imamlara verilen nikah kıyma yetkisinin muhtarlara da verilmesini istediklerini söyledi. İstanbul Muhtarlar Federasyonu 3. Olağan Kongresi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye, TMK Genel Başkanı Akdeniz'in yanı sıra CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile İstanbul'da görev yapan muhtarlar katıldı. Kongrede konuşan Akdeniz, muhtarlıkların Türkiye'nin en eski demokratik kurumları olduklarını belirtti.

Akdeniz, konuşması sırasında hükümetten beklenti ve taleplerini de sıralayarak, "İmamlara verilen nikah kıyma yetkisinin muhtarlara da verilmesini istiyoruz. Seçimlerde hala muhtarların ellerinde, isimleri yazılı pusularla dolaşmasının uygun bulmuyoruz. Bu nedenle birleşik oy pusulası talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Muhtarlar için indirimli ulaşım isteğinde de bulunan Hüseyin Akdeniz, çözüm merkezleri haline getirmek istedikleri muhtarlıkların, arabulucu bir kurum olarak ilan edildiği taktirde yargı kurumlarının yükünü hafifletebileceklerini sözlerine ekledi. Kongre sonucunda, seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Kadir Delibalta, yeniden İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

AA