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Mülteciler arasında kavga: 1 ölü 

Başakşehir'de aynı evde yaşayan Afgan uyruklu mülteciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

10 Ekim 2017 Salı 16:59
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Mülteciler arasında kavga: 1 ölü 

 Arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Akyol Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Afgan uyruklu mülteciler kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen kavgada mültecilerden biri arkadaşını bıçaklayarak öldürüp olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ve evde yaşayan diğer mültecilerin bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın öldüğünü belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirAfganKavgaMülteci
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