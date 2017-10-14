Mültecileri taşıyan kamyonet devrildi: 66 yaralı

Kaza, dün saat 13.15 sıralarında Yüksekova-Dağlıca karayolunun Gürdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova istikametine doğru gelen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri belirtilen tamamı erkek 65 kaçak ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı. Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bölgeye 7 ambulans sevk edildi.

Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralılar, köylülerin de yardımıyla ambulanslara bindirilerek Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, bazılarının durumunu ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA