Mültecilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kefken’de meydana gelen olayda kıyıdan 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40 kişi kurtarılmış, 24 kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 24 mülteciden 22’sinin cenazesi, morglardan alınarak uçakla memleketleri Irak'a götürüldü. Kalan 2 cenaze morgda bekletiliyor. Faciada kayıp olan 14 kişiyi ise arama çalışmaları halen sürüyor.