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Mültecilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden 24 kişiden 22’sinin cenazeleri, geçtiğimiz hafta memleketlerine gönderildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
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Mültecilerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kefken’de meydana gelen olayda kıyıdan 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40 kişi kurtarılmış, 24 kişi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 24 mülteciden 22’sinin cenazesi, morglardan alınarak uçakla memleketleri Irak'a götürüldü. Kalan 2 cenaze morgda bekletiliyor. Faciada kayıp olan 14 kişiyi ise arama çalışmaları halen sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKandınaTekneFaciaCenazeMemleket
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