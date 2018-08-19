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Mum ışığındaki düğüne tazminat

Düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon şirketiyle anlaşan gelin-damat, yağmur yağınca merasimi kapalı salonda yaptı. Aksiliklerin peşlerini bırakmadığı gelin damat, elektrikler kesilince mum ışığında düğün yaptı. Mahkeme, genç çifte 7 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti

19 Ağustos 2018 Pazar 15:35
Mum ışığındaki düğüne tazminat

Yalova'da ikamet eden genç çift, düğün merasimini açık havada yapmak için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Düğün günü yağmur yağınca apar topar tören kapalı salona alındı. Aksilikler bununla da kalmadı. Salonda elektrikler kesildi, devreye alınan jeneratörler arızalandı. Karanlıkta kalan davetliler büyük şok yaşadı. Düğün mum ışığında tamamlandı. Düğünden sonra Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan gelin damat, organizasyon şirketinden davacı oldu.

Müzisyenlerin geç geldiklerini, arada gerginlik yaşandığını ve olayın emniyete intikal ettiğini belirten davacı çift, normalde 24:00'da sona ermesi gereken merasimin 2-3 saat erken sona erdiğini, en mutlu günleri olarak hatırlamaları gereken bu günün davalı şirketin kusur ve ihmalleri sonucu kötü bir şekilde sonlandığını dile getirdi. 10 biner TL manevi tazminatın ve sözleşmeye aykırılık sebebiyle ödenen 3.519 TL'nin davalıdan faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı şirket sahibi ise olay günü şehirde olağanüstü hava şartları sebebiyle elektrik kesintisi yaşandığını, elinden geldiğince sözleşme konusu edimlerini yerine getirdiğini, bir kusuru olmadığını savunarak davanın reddini diledi. Maddi tazminat talebinin reddine karar veren mahkeme, her bir davacı için 3.500'er lira manevi tazminatın düğün tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine hükmetti. Davalı kararı temyiz etti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı.
İHA

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