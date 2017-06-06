MÜSİAD Başkanından "FETÖ" açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı, Trabzon Vakfıkebirli Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı'nın Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "İçimizde FETÖ'den çıkardığımız üyeleri binde 5 olarak söyleyebilirim. Çok cüzidir. Biz merceği büyüterek bunu yaptık ama birçoğu da şu anda incelemelerden sonra serbest durumdadır. Biz kurumumuzu düşünerek kendilerini üyelikten çıkarma işlemini gerçekleştirmiştik. Yani yok gibi diyebilirim" dedi.

Kaan, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışında 11 bin üyeye sahip olduğunu, 50 bini aşkın işletmeyi temsil ettiğini ve son dönemdeki istihdam artışı ile birlikte 2 milyona yakın istihdam sağladığını aktardı.

"Yaz sonuna doğru yeni binamıza taşınacağız" diyen Kaan, "Eskiden tüccarın sözü senetti. Bugün senedin de itibarının olmadığını düşünürsek manidar bir durumdur. Biz güçlü, güvenilir bir topluluğuz" şeklinde konuştu.

Son 30 yıla bakıldığında, Çin'in yüzde 2 bin civarında büyüdüğünü, bu dönemde Güney Kore'nin yüzde bin 700, Türkiye'nin ise yüzde 900'lük büyüme sağladığını kaydeden Kaan, "Almanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerdeki büyüme rakamları da yüzde 300-350'ler seviyesinde. Yani dünyada bir dönüşüm var" dedi.

AA