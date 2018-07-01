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Müşteri markette dayak yedi

Bir markete alışveriş için giden müşteri ile çalışan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda market çalışanı bir taşla müşteriyi başından yaraladı  

01 Temmuz 2018 Pazar 16:39
Müşteri markette dayak yedi

Beyoğlu’nda bir markete alışveriş için giden müşteri, çalışandan dayak yedi. Beyoğlu, Cihangir Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Alışveriş için markete giden Safa H. isimli vatandaşla çalışan arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga başladı. Bu esnada market çalışanı yerden bulduğu taşla Saha H.’nin başına vurdu. Gelen darbe sonucunda başından kanlar gelmeye başlayan Safa H. yere yığıldı. Baygınlık geçiren Safa H.’nin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Başından gelen kanı durduramayan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı vatandaş Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga nedeniyle Safa H. ve market çalışanının birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İHA

Son Güncelleme: 01.07.2018 16:39
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