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Müşteriler soygunu izledi

Bir süpermarket zincirine giren silahlı soyguncular müşterilerin gözü önünde marketin çelik kasasını soydu. Soygun anı kameralara yansırken müşterilerin, soygunu şaşkın bakışlarla izledikleri görüldü

03 Ekim 2017 Salı 17:33
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Müşteriler soygunu izledi

Kağıthane’de motosiklet ile markete gelen silahlı ve kasklı iki kişiden biri market görevlisini silahla tehdit etti. Soyguncunun hedefinde yazar kasadaki paralar değil ofiste bulunan çelik kasa vardı. Market görevlisini silah zoruyla ofiste bulunan kasaya doğru götüren soyguncu market sorumlusuna silahını doğrultarak kasayı açtırarak burada bulunan yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Bir süre dışarıda bekleyen soyguncu ise o sırada market içerisine girerek arkadaşını aradı. Çalışanlardan arkadaşının nerede olduğunu soran diğer soyguncu o sırada ofisten çıkan arkadaşıyla birlikte marketten dışarı çıktı. Market önünde bulunan motosiklete binen soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İHA

Anahtar Kelimeler:
Bakışlarçelik KasaSoyguncularMüşteriSüpermarket
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