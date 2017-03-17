Mutfak tüpü bomba gibi patladı

İstanbul Kağıthane'de bir binanın giriş katındaki dairede tüp patlaması sonucu 80 yaşındaki kadın yaralandı. Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında patlama oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Patlamada evde yaşayan 80 yaşındaki Emine Berber yaralanırken, çevredeki evlerde ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana geldi. Yaralı Emine Berber ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın mutfak tüpündeki gaz sıkışmasından meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri çalışma yürüttü. Mahalle sakinlerinden Meryem Gökkurt, açıklamasında, büyük bir gürültüyle evden dışarı çıktıklarını belirterek, "Dairede yaşlı bir teyze kalıyordu. Tüp gaz kaçırmış. Teyze de çay koymak için çakmağı çakınca patlama olmuş. Evin duvarı sokağa doğru yıkıldı. Bomba zannettik. Teyze de yaralandı, Allah şifa versin." dedi. AA