Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114264
ALTIN
162.191
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.3219
EURO
4.6828

Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaası açıklandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:36
Mutlu ve Çapkın için istenen ceza belli oldu

Cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuklu 7 sanık ile aralarında Çapkın'ın da bulunduğu tutuksuz 7 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanık yakınları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye verdiği esas hakkındaki mütalaasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun suç kastının yoğunluğu, suçun işleniş özellikleri, verilen zarar, yaratılan tehlikenin büyüklüğü ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Avni MutluHüseyin ÇapkınFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ ile korkutup dolandırdılar 
FETÖ ile korkutup dolandırdılar 
Konya'da 2 kaza 3 ölü
Konya'da 2 kaza 3 ölü
Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ
Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ
Silahlı kavga can aldı
Silahlı kavga can aldı
2018'in ilk ayında ürkütücü rakamlar
2018'in ilk ayında ürkütücü rakamlar
FETÖ'cü 11 imam hakim karşısında
FETÖ'cü 11 imam hakim karşısında
İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geçti
İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geçti
Bonzai, bir genci hayattan kopardı
Bonzai, bir genci hayattan kopardı
Okulun kazan dairesi patladı
Okulun kazan dairesi patladı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim