Kaza, Adilcevaz-Ahlat karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ahlat’tan Adilcevaz istikametine gelmekte olan Erdi Buldu yönetimindeki 33 BZJ 90 plakalı muz yüklü TIR, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazada TIR hurdaya dönerken, sürücü Erdi Buldu ise hayatını kaybetti. Buldu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adilcevaz Onkoloji Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. İHA
Muz yüklü TIR devrildi: 1 ölü
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde muz yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
24 Ocak 2017 Salı 15:30