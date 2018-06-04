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Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'den denize açılan ve içerisinde 5 kişinin olduğu fiber teknenin batması sonucu 1 kişi ölmüş müzisyen Onurcan Özcan da suda kaybolmuştu. Arama çalışmaları sonucu müzisyen Onurcan Özcan'ın cesedine bir gün sonra ulaşıldı

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:52
Müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de önceki gün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi de denizde kayboldu.

Alabora olan teknede kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu anlaşıldı. Arama çalışmaları sonucunda Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile İmrenli Koyu'nda pazar sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açılmış ancak bir süre sonra tekne alabora olmuştu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4'ünü kıyıya çıkarılırken, kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken, Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan (32) ise denizde bulunamamıştı. Dün sabah saatlerinde tekrar arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Özcan'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşılarak denizden çıkarıldı. Özcan'ın ailesinin ve sevenlerinin feryatları ise yürekleri dağladı. Özcan'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Bir anda dalgalara yakalandık'

Olay anını anlatan Ulaş Sarı, "Dün sabah 7.00,7.30 sıralarında açıldık. Deniz çok normaldi. Kayaların arka tarafında çok şiddetli dalgalar oldu. Bir anda dalgalara yakalandık. Deniz dalgalanmaya başladı.

Dalga teknemizi ilk önce ters çevirdi. Sonra da teknemiz battı. Kayaya çıkmaya çalıştık ama kayaların boyutları 10 metre 15 metre ve dümdüz hiç tutunacak yer yok.

Bütün arkadaşlarımızı kurtarmak için seferber olduk ama yüksek dalgalar müsaade etmedi. 3'kişi çıktık Recep arkadaşımızı da koluna girip götürdük ama dalgalar Müsaade etmedi. Gerçekten içimiz yanıyor" dedi.

İHA

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