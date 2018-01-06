Narkotik köpeğinden kaçmadılar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda 3 ayrı araçta yapılan aramada 564 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik köpeği Leydi, hassas burunlu köpeklerin anlamaması için paketlere sürülen deterjanlara rağmen 250 kilogram esrar yakalattı. Konu ile ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yaptığı çalışmalarda Kocaköy ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 107 kilo 100 gram, Silvan Yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 207 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin Silvan Yolu Üçyol mevkiinde ise yine şüphe üzerine durdurdukları başka bir araçta da kokuya duyarlı narkotik köpeği Leydi eşliğinde 250 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu paketlerine hassas burunlu köpeklerin anlamaması için deterjan sürüldüğü öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 564 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken konu ile ilgili olarak H.E., A.P., H.O., M.G., Z.B., T.G., Z.G. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA