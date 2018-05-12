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Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı

Mersin polisi, naylon fatura düzenleyerek devleti zarara uğratan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda farklı firmalara ait fatura ve kaşe de ele geçirildi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı

Mersin polisi, naylon faturacılara yönelik bir operasyon düzenledi, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve H.Z. isimli şahısların naylon fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısların naylon fatura düzenledikleri Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesinde bulunan ofisine operasyon düzenledi. Operasyonda M.K. ve H.Z. gözaltına alınırken, ofiste yapılan aramada çok sayıda farklı firmalara ait fatura ve kaşe ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sırasında ofise sahte fatura getiren Ş.N. de gözaltına alınırken, şahsın reklam ajansında da yapılan aramada farklı firmalara ait çok sayıda fatura ve kaşe bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından vergi usul kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İHA

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