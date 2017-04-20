Naylon poşetler kanserin tetikçisi

Türkiye’de günlük poşet tüketiminin 50 milyona, yılda ise 20 milyara yükseldiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TÜİK ’e göre, 2015'te çevreyi, havayı, toprağı ve iklimi korumak amacıyla yapılan harcamalar 25 milyar 900 milyon lira oldu. 2016’da ise bu rakam 30 milyar liraya yükseldi. Daha temiz bir çevre için harcanan bu paralar bizim vergilerimizden, yani cebimizden çıktı. Bu bilinçsiz tüketim sağlığımız ile beraber ekonomimize de zarar veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2018 itibari ile geçerli olacak olan, marketlerde ve mağazalarda naylon poşet kullanımını yasaklayacağı yasal düzenleme, çevremiz, sağlığımız ve ülkemiz için büyük kazanç sağlayacaktır” diye konuştu.

Bendevi Palandöken, “Naylon poşet ya da torbaların kanser gibi hastalıklara yol açtığı bilinmesine karşın, kullanımı son yıllarda hızla arttı. Avrupa ülkeleri arasında kansere en çok harcama yapan ilk 6 ülke içerisinde olmamıza rağmen naylon poşetin uzun vadede kanserin en büyük tetikçilerinden olduğunu unutuyoruz. Vatandaşı artık naylon poşet yerine kese kağıdı, file veya bez çantalar kullanmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

HABER MERKEZİ