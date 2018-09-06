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Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi

Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan 'Tahşiyeciler grubu'na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak' suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi

06 Eylül 2018 Perşembe 16:44
Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, 'casusluk' suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ilıcak’ın casusluk suçundan müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan 'Tahşiyeciler grubuna' ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ilıcak’ın 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından söz alan Ilıcak, "Ben belge yayınlamadım. Sadece belge içeriğine dair açıklamada bulundum. Mütalaaya karşın savunmamı hazırlamak için süre talep ediyorum" dedi. Ilıcak’ın mütalaaya karşın savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İHA

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