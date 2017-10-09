İlçeye bağlı Arifegazili köyünde yaşayan Hikmet Peşmen (31), evinde leblebi yediği sırada leblebinin nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaştı. Peşmen'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkartamayan yakınları, durumu 112 Acil Servisine bildirdi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan Peşmen, müdahalaye rağmen kurtarılamadı. Peşmen'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Nefes borusuna leblebi kaçan kadın öldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde nefes borusuna leblebi kaçan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
09 Ekim 2017 Pazartesi 16:20
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