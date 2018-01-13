Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487

Nerede böyle anlayışlı sürücü!

Sivas’ta, kaza yapan bir sürücü, tutanak düzenlemek için diğer aracın sürücüsünün sınavdan çıkmasını tam 2.5 saat bekledi

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:43
36 Okunma
Nerede böyle anlayışlı sürücü!

Sivas’ta kaza yapan sürücüsü, düzenlemek için çarpıştığı aracın sürücüsünü girdiği açık öğretim sınavından çıkması için 2.5 saat bekledi. Sivas’ta iki aracın yaşandığı maddi hasarlı kaza bilindik kaza sonrası görüntülerini unutturdu. Kaza, tartışmalar ve hoşgörüsüzlüklerin aksine tüm şoförlere örnek olması gereken türdendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde meydana gelen kazada açık öğretim sınavına yetişmek için acele eden Emrah Satılmış yönetimindeki 58 BG 639 plakalı otomobil ile Yunus Erdoğan yönetimindeki 24 EE 426 plakalı otomobil çarpıştı. Emrah Satılmış sınava geç kaldığını belirterek Erdoğan’dan tutanak düzenlenmesi için sınav bitimine kadar süre istedi.

Bu talebi hoşgörüyle karşılayan Erdoğan, sınavın bitmesi için yaklaşık 2.5 saat araçların başında bekledi. Satılmış sınavdan biter bitmez aracın başına geldi ve taraflar uzlaşarak gerekli kaza tutanağını hazırladı.

Kaza sonrası açıklama yapan taraflardan Yunus Erdoğan, "Arabanın sahibinin sınavı vardı, sınava gitti o yüzden bekliyorum onu şimdi.

Sınavdan çıkana kadar bekleyeceğim. 2.5-3 saatlik bir süreç olmasına rağmen bekleyeceğim mecbur. Sınavı önemli, girmesi lazım. Uzun bir süreç olabilir ama sonuçta beklemek lazım.

Onun da kendine göre haklı tarafları var. Sınav bitene kadar bekleyeceğim. Kaza yaptık biz arkadaşla konuştuk anlaştık. İki taraf anlaşmalı sınava gideyim ondan sonra haberleşiriz. Sınav bitene kadar arabanın başında beklemeyi düşünüyorum" dedi.

Sınav sonrası olay yerine gelen Emrah Satılmış ise, "Sınava giderken yoğunluktan bir kaza yaptık.

Sınavım vardı arkadaş sağ olsun bekledi beni. Arkadaş aracın başında bekledi. Sınavıma engel olmamak adına beni bekletmemek adına kendi bekledi" şeklinde konuştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKazaTutanakAraçSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yok deve' dedirtecek cürüm
'Yok deve' dedirtecek cürüm
Arsasına sadece uzaktan bakabiliyor
Arsasına sadece uzaktan bakabiliyor
Adana'da zehir tacirlerine büyük darbe
Adana'da zehir tacirlerine büyük darbe
Günübirlik kiralanan evlere operasyon
Günübirlik kiralanan evlere operasyon
Eroini otobüs tavanına zulalamışlar
Eroini otobüs tavanına zulalamışlar
Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı
Gülen'den 'ByLock kullanın' talimatı
Halk Özel Harekatı'na inceleme
Halk Özel Harekatı'na inceleme
İsrail havayollarından farkı yok
İsrail havayollarından farkı yok
Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim