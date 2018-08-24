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Nişan dönüşü acı kaza

Çorum’un İskilip ilçesinde bir yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İskilip-Çorum karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı

24 Ağustos 2018 Cuma 16:56
Nişan dönüşü acı kaza

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü. İrfan Ünlü'nün (40) kullandığı 33 ZK 034 plakalı otomobil, İskilip-Çorum karayolunun 14'üncü kilometresinde Mehmet Yücetürk idaresindeki 19 PE 845 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han da olay yerinde incelemede bulundu. Ünlü ailesinin Kahramanmaraş'ta bir yakınlarının nişan törenine katıldıktan sonra İskilip'e döndükleri öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan İskilip-Çorum karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, "Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" dedi. Kaza hakkında açıklama yapan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, "Bayatlı bir ailemiz Kahramanmaraş’a nişan törenine gitmişler. Dönüşte ailenin içinde bulunduğu otomobil TIR ile kafa kafaya çarpışmış. Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ekipler gereken incelemeyi yapıyor" dedi.
HABER MERKEZİ

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