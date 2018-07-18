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Nüfusun yüzde 5’i Suriyeli

2011 yılında Suriye başlayan iç savaşın ardından ülkelerinden göç eden 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli mülteci şu an Türkiye’de yaşıyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:20
Nüfusun yüzde 5’i Suriyeli

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler; AFAD tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan 20 çadır ve konteyner kente yerleştirildi.

Kampta kalan 210 bin 794 Suriyelinin yanı sıra, kamp dışında kalan 3 milyon 336 bin 111 Suriyeliler ise büyükşehirler ile sınıra yakın kentlerde kendi imkanları ile yaşamlarını sürdürmeye başladı. Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınır kentlerinde iyice hissediliyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sıkça ismi gündeme gelen 136 bin 319 nüfuslu Kilis'e 130 bin 841 Suriyeli yerleşti.

Kilis'te neredeyse 2 kişiden bir Suriyeli; sınır kentlerinden Hatay nüfusunun 28, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23, Gaziantep nüfusunun yüzde 19, Mardin ve Mersin'in nüfusunun ise yüzde 11'ini sığınmacılar oluşturdu.

Sayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il 563 bin 716 ile İstanbul olurken, 29 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeli'ye ev sahipliği yapan kent oldu. Bayburt'un yanı sıra Artvin, Bartın, Gümüşhane, Iğdır ve Tunceli Suriyelilerin en az ilgi gösterdiği kentler oldu ve bu şehirlere yerleşen sığınmacıların sayısı 100'ün altında kaldı.

Suriyeliler 3,5 milyonu aşkın sayıları ile Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturuyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNüfusSuriyeliMülteciSuriye
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