Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Nükleer Mühendisler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, güncel nükleer araştırmalar ve nükleer teknolojinin geleceği konularının ele alınacağı zirveye, bine yakın sektör temsilcisi ve uzman katılacak. Türk firmaları, zirvede önemli iş birliklerine imza atma fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, nükleer sanayinin alt sektörleriyle birlikte tüm dünyada büyüdüğünü belirtti.

Dünya genelinde aktif reaktör sayısının 448'e ulaştığını, ABD'de 99, Fransa'da 58, Çin'de 38 ve Rusya'da 35 nükleer reaktörün aktif halde elektrik üretmeye devam ettiğini bildiren Çubukçu, "Japonlar, 2011'deki kazadan sonra reaktörlerini yeniden çalıştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Nükleer proje sayısındaki artışın yanı sıra Almanya ve Japonya'da nükleer santrallerin gelecekleriyle ilgili yürütülen çalışmalar da yakından takip edilmeli" ifadesini kullandı.

AA