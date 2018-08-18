O askerden hâlâ haber yok

3 ay önce askerlik yaptığı Hatay’ın İskenderun ilçesinden dağıtım izni için Rize’ye gelen Ergün Çimen, ailesinin kendisini araması üzerine Samsun’da olduğunu ve Rize’ye doğru geldiğini dile getirdi. Sonrasında ailesi kendisini aradığında bir daha ailesiyle görüşmemesi üzerine Çimen’in babası Hüsamettin Çimen oğlunun geldiği araç şoförünü aradı.

Araç telefonu ile şoför ile görüşen baba Çimen oğlunun araçtan indiğini öğrenince ilk etapta ne olduğunu anlayamadı. Oğluna ulaşmaya çalışan baba tüm çabalarına rağmen ulaşamayınca bu kez kaçtığını anladı ve hemen askerlik yaptığı yere haber verdi.

Kayıp Engin Çimen’in anne ve babası oğullarının geri dönmesi için beklediklerini, imkanları doğrultusunda bulabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirerek oğullarına geriye dönmesi için seslendi. Baba Hüsamettin Çimen bir arkadaşı tarafından oğlunun en son Samsun’un Canik ilçesinde görüldüğünü ifade ederek “Askerden dağıtım iznine geliyordu, Samsun’da bizi aradı telefonla konuşurken '10 dakika sonra arayacağım' dedi.

On dakika sonra biz aradık geriye meşgule attı, bizi daha da ses seda yok. Kendisiyle bir daha görüşemedik. Sonra Temmuz ayının 2’sinde Samsun’un Canik ilçesinde oto sanayide sebzeci bir arkadaş gördü onu. Sonra benim dayımın oğlu araştırdı, son görüldüğü yere baktığında bir daha bulamadı” dedi.

'Geri dönsün, onu bekliyoruz'

Oğlunun şu an asker kaçağı olduğunu ve tüm Türkiye’de arandığını ifade eden Çimen, “Bize hiç gelmeyeceğim diye bir şey söylemedi. Şu an zaten asker kaçağı, askeri birliklere kaçak olduğuna dair bilgi verildi. Onlar da arıyorlar. Daha öncede kaçma girişimleri olmuştu” ifadelerini kullandı.

Annesi hasta olan Çimen’e geri dönmesi için seslenmek isteyen baba Çimen gözyaşlarını tutamayarak, oğluna “Annesi kanser hastasıdır geri dönsün. Onu bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Oğlunun yanında arkadaşları olduğunu düşünen anne Gülay Çimen “Oğlumun tek başına olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşları vardır yanında. Ben hastayım, oğluma sesleniyorum. Geriye dönsün” ifadelerini kullandı.

Ailesine haber vermeden ortadan kaybolan Engin Çimen’in kız Kardeşi Sevilay Çimen ise, “En son görüşmemizde 'Samsun’dayım geliyorum' dedi. Daha sonra 'ben sizi arayacağım' dedi telefonu kapattı. Ben 10 dakika sonra aradım telefonu meşgul çalıyordu. Daha sonra yine aradım 'kiminle konuşuyordun?' dedim, ‘Teyzemle konuşuyordum’ dedim. Ben abimin konuşmasından şüphelendim ve hemen teyzemi aradım. Teyzem ‘Hayır benle konuşmuyordu’ dedi. Annemin daha fazla üzülmesini istemiyorum, eve dönmesini istiyorum” dedi.

İHA