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O çocuklara devlet sahip çıktı

Suriye'de süren savaştan kaçıp Adana'ya gelen anne çocuklarını terk edip kaçınca, baba da ortadan kaybolunca, aç kalan 4 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:58
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O çocuklara devlet sahip çıktı

Suriye'de süren savaştan kaçıp Adana'ya gelen anne, çocuklarını terk edip kaçınca, baba da kayıplara karışınca, aç kalan 4 çocuk Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde Pazar günü meydana gelmişti. İddiaya göre, Nur (47) ve Ahmet Elşaban (49) çifti Suriye'de süren savaştan kaçıp 5 çocuğuyla birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da Yenibey Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftlerden Nur Elşaban geçtiğimiz günlerde eşini ve 5 çocuğunu terk edip gitti. Bunun üzerine baba Elşaban da en küçüğü 2 en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp çalışmaya gitti. Baba Elşaban Pazar günü de yanına çocuklarından Emad Elşaban'ı alıp Hasne (7), Hasan (8), Muhammet (2) ve Sidra Elşaban'ı (10) evde bırakıp kayıplara karıştı.

Evde aç kalan çocuklar bir süre sonra ağlamaya başladı. Mahalle sakinleri ise durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen zırhlı yunus ekipleri çocukların pislik içinde olan bir evde tek başlarına kaldığını görünce çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ağlayan çocuklara, bakkaldan yiyecek alıp kendi elleriyle hazırlayıp yemeleri için verdi. Polis çocukların kaldıkları ortam çok sağlıksız olduğu için çocuk polisi 4 çocuğu evden alıp emniyet müdürlüğüne götürdü.

Burada yapılan incelemede ailenin çocuklara bakabilecek durumu olmadığı ve çocukların çok sağlıksız ortamda kaldığı için çocuklara devlet sahip çıktı. Aileden 5 çocuk da alınarak Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeAdanaAnneçocukBabaSevgi Evleri
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