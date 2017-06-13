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O geminin mürettebatı tutuklandı

Akdeniz açıklarında uluslararası sularda Kongo bayraklı bir gemide ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 9 mürettebat, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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O geminin mürettebatı tutuklandı
Akdeniz açıklarında uluslararası sularda Kongo bayraklı bir gemide ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 9 mürettebat, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Önceki sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan geminin kaptanı A.E.'nin (55) yanı sıra mürettebat H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E. (59), B.P (40), Y.P. (41), M.K. (45) ve M.I. (29), Marmaris Adliyesi'ne getirildi. Savcı tarafından ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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