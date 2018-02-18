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O malikaneye 'özel kod'la giriliyordu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki yapılanmasına yönelik Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski emniyet amiri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine gitmek için ByLock üzerinden iletişim kurulduğunu, içeriye de sadece o güne ait özel kod isimle alındıklarını anlattı.

18 Şubat 2018 Pazar 15:12
O malikaneye 'özel kod'la giriliyordu

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu eski emniyet amiri E.Ü'nün ifadeleri, örgütün Aydın'daki emniyet yapılanması dosyasına eklendi.

Örgütle polis kolejinde olduğu dönemde Ankara'da tanıştığını belirten E.Ü, FETÖ'nün Aydın emniyet yapılanması kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet amiri Ö.Ö. ile sohbetlere gidip geldiğini kaydetti.

Tutuklu sanık E.Ü, ABD'de kaldığı süre boyunca 3 kez örgüt elebaşı Gülen'in malikanesine gittiğini kaydetti. E.Ü, şu bilgileri paylaştı: "Pensilvanya'daki malikaneye girişte güvenlik görevlisi üzerimizde bulunan tüm dijital materyali ve cep telefonlarını aldı. Son gittiğimde kapıda bekleyen kişiler dikkatimi çekmişti. Beraber geldiğim arkadaşa sorduğumda nöbet tutanların, Türkiye'den ücretsiz izin alarak gelen örgüt mensubu polisler olduğunu söyledi."

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöFetullah GülenABD
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