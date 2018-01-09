Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947

O öğretmen 15 yıla mahkûm oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde zihinsel engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen, 15 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi

09 Ocak 2018 Salı 23:12
15 Okunma
O öğretmen 15 yıla mahkûm oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, zihinsel engelli öğrencilere cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan öğretmene 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Yalçın K, mağdur öğrenciler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Yalçın K, "suç tarihinde halk eğitim merkezinde koordinatör öğretmen olarak çalıştığını, merkezin müdürlüğüne aday olması nedeniyle bazılarını rahatsız ettiğini" ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Hakim, dört mağdur öğrenciye "cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle sanığı 15 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. 
İzmir'in Bornova ilçesindeki halk eğitim merkezinde eğitim gören zihinsel engelli dört öğrencinin ailesi, 2014'te çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla öğretmen Yalçın K. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, Yalçın K. hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı" suçundan dört kez 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
AA


 

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaCinselöğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın öğretmene park dayağı  
Kadın öğretmene park dayağı  
Büyükelçiliğin sokağına 'Fahreddin Paşa' ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına 'Fahreddin Paşa' ismi verildi
Durak kavgası acı bitti
Durak kavgası acı bitti
Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı  
Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı  
Beton mikserleri ölüm saçıyor
Beton mikserleri ölüm saçıyor
E-5'te araç alev alev yandı
E-5'te araç alev alev yandı
Bu koyunu avlayan yanar
Bu koyunu avlayan yanar
PKK'ya kaçak çay darbesi
PKK'ya kaçak çay darbesi
İstanbul'da İran protestosu
İstanbul'da İran protestosu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim