Odatv davasında beraat kararı

Mahkeme, 6 yıldır devam eden Oda TV davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, Soner Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Sanıklardan Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil ve İklim Bayraktar duruşmaya katılmadı.İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında yargılanan gazeteciler Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi.Mahkeme, Odatv kumpasını kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunulması kararını verdi. Mahkeme kararında, sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreçleri nedeniyle tazminat davası açma haklarının olduğuna hatırlatıldı.

HABER MERKEZİ