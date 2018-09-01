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Of'u sel vurdu

Trabzon’un Of ilçesinde etkili olan yağışın neden olduğu selin ardından ilçede temizleme çalışmaları başladı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken yaşanan sağanak dolayısıyla yaklaşık 2,5-3 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:59
Of'u sel vurdu

Trabzon’un Of ilçesinde önceki akşam saatlerinde etkili olan yağışın neden olduğu selin ardından ilçede temizleme çalışmaları başladı. Derelerin taşmasıyla bazı evlerde su baskınları meydana gelirken evlerinde mahsur kalan 5 kişi ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selde bazı binaların zemin katları tamamen çamurla dolarken çok sayıda binanın etrafı da çamurla kaplandı. İş yerlerine çamur giren esnaflar kendi imkanları ile dükkanlarını temizlemeye çalışırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan dere yataklarına ve binaların etrafını kaplayan çamurlara yönelik çalışma başlattı.

'Zarar 2,5 - 3 milyon lira civarında'

Trabzon'un Of ilçesinin Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçede önceki gece yaşanan sağanak dolayısıyla yaklaşık 2,5-3 milyon liralık hasar oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın afet neticesinde oluşan zarar ziyanı ne ise karşılanacak." dedi.

Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, önceki gece 4 saat süren yoğun yağış neticesinde ilçenin Yazlık, Soğukpınar, Yeni, Dumlusu ve Çamlıtepe Mahallelerinde hem heyelan hem de su baskınları meydana geldiğini anımsattı.

İlçede iki yerde mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını aktaran Sarıalioğlu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti.

Yemek molası sırasında dere taştı

İrfanlı Mahallesi'ndeki Roji Deresi'nin taşması sonucu bahçede mahsur kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Rıfat İhtiyar da olay anını anlattı. İhtiyar, çay bahçesinde çalıştıktan sonra yemek molası verdiklerini belirterek, "Bir baktım dereden taşan sular, bahçenin içine kadar girmiş.

Evin altı da birden su doldu." dedi. Evde üç kişi olduklarını ifade eden İhtiyar, "Yukarıdaki evde de iki kişi vardı. Bu kişileri sırtımızda buraya kadar indirdik.  Ekipler iş makineleri yardımıyla malzeme dökerek bize doğru ilerlediler. İş makinesiyle bizi buradan aldılar ve Allah'ın izniyle kurtulduk." diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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