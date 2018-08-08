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Oğlunu zincirleyen baba gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladığı iddia edilen baba gözaltına alındı

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:22
Oğlunu zincirleyen baba gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında bir çocuğun zincirle bağlı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, 13 yaşındaki Y.Y.'nin boynundan bir metre uzunluğundaki zincirle baca demirine bağlandığını tespit etti. Çocuğu zincirden kurtaran ekipler, Y.Y.’nin kendisini babasının bağladığını söylemesi üzerine baba İ.H.Y.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ile oğlu, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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