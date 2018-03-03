Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
banner138

Oğlunun yanında staj yapıyor

Maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda kalan hukuk fakültesi eğitimini 55 yıl sonra tamamlayan 75 yaşındaki Ali Dursun Kaya, avukat oğlunun yanındaki stajını bitirip mesleğe adım atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

03 Mart 2018 Cumartesi 16:40
Oğlunun yanında staj yapıyor

Artvin Borçka'da liseden mezun olduktan sonra 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptıran Kaya, büyük şehirde üniversite okumanın getirdiği maddi külfet nedeniyle bir yandan çalışıp bir yandan okusa da, bir süre sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Askerlikten sonra özel bir şirketin İzmir'deki şubesinde işe başlayan Kaya, 2004'te emekli oldu ve Artvin'deki köyüne döndü. Burada bir süre organik tarımla uğraşan Kaya, 2011'deki "öğrenci affı"yla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptı.

Hukuk eğitimini, 55 yıl aradan sonra, geçen yıl tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Kaya, aynı mesleği icra eden oğlunun yanında stajyer olarak çalışıyor. Kaya, 68 yaşında öğrenci olmanın zor ve güzel taraflarının bulunduğunu belirterek, torunları yaşındaki öğrencilerle geçirdiği üniversite deneyiminden büyük keyif aldığını, farklı anılar biriktirdiğini söyledi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'nda stajyer avukat olarak mahkemelerdeki duruşmaları takip edip deneyim kazandığını, yaklaşık 6 aydan beri de avukat oğlu Yalçın Kaya'nın yanında stajyerlik yaptığını dile getiren Kaya, şunları söyledi: "Okurken oğlum bana çok yardımcı oldu.

Yapamadığım, çözemediğim soruları hep bana anlattı. Oğlumdan çok memnunum. Allah herkese oğlum gibi evlat versin. Oğlumun yanında çalışmak çok güzel bir duygu."
AA

Anahtar Kelimeler:
Maddi ImkansızlıklarHukuk Fakültesi EğitimiAvukatMeslekStaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Umuda yolculuk işkenceye dönüştü
Umuda yolculuk işkenceye dönüştü
Türkiye genelinde huzur uygulaması
Türkiye genelinde huzur uygulaması
Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı
Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı
Otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı
Otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı
Malatya’da feci kaza: 2 ölü
Malatya’da feci kaza: 2 ölü
Altını hava yastığına zulalamışlar
Altını hava yastığına zulalamışlar
Polis telsizli hırsızlara operasyon
Polis telsizli hırsızlara operasyon
Bekçi olmak için şartlar...
Bekçi olmak için şartlar...
Valilik önünde şüpheli valiz paniği
Valilik önünde şüpheli valiz paniği

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim