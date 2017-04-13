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Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı

Tokat’ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

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Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
Tokat’ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Uğrak köyünden kent merkezine öğrenci taşıyan Cüneyt Aydın (40) idaresindeki 60 M 0080 plakalı minibüs, Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada yan yatan minibüsteki öğrenciler yoldan geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 16 yaralı hastanelere sevk edildi. Kazada yaralı öğrenci sayısının fazla olması nedeni ile bir süre öğrenciler olay yerinde ambulans gelmesini bekledi. Yerde yatarak ambulans bekleyen yaralıların üzerine yakınları üşümesinler diye montlarını örttü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
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