Öğrenci servisi kaza yaptı: 17 yaralı

Muş’un Varto ilçesinde öğrenci servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, Abdurrahman Paşa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Muş istikametinden gelen Bayram A. yönetimindeki 21 TJ 709 plakalı kamyonet, Varto ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünün mezralarına öğrenci taşıyan Emrah G. yönetimindeki 63 F 2523 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılardan Bayram Akduman, Zana Bozkurt, Umut Gökalp, Büşra Gökalp, Sıla Gökalp, Fırat Gökalp, Can Gökalp, Birhat Gökalp, Melisa Doğan, Leyla Gökalp, Esra Bozkurt ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi, Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 yaralı Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayı haber alan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner de hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.