Öğrenci servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Zile ilçesine bağlı Kireçli köyünde taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri şehir merkezindeki İmam Hatip Lisesi'ne taşıyan Selahattin T. yönetimindeki 60 ZJ 543 plakalı öğrenci servisi, Turhal-Zile Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada servisi şoförü ile birlikte 10 öğrenciden 3'ü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ayaktan tedavi edildiğini söyledi. Müdür Yazıcı, kazanın aracın ön camının buğulanmasından dolayı şoförün camı silerken yoldan çıkması sonucu meydana geldiğini kaydetti. Çarpmanın etkisiyle ön tarafında büyük hasar meydana gelen araç, çekici ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.