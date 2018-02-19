Öğrenci servisinde pompalı dehşet

Adana'da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Arık (25) kız meselesi yüzünden içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarında beklemeye başladı.

Servis aracı geldiği sırada Arık peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti. Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel'in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı.

Polise ateş açtı, sonra da intihar etti

Bu arada, olayı öğrenen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada zanlı bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Polise de ateş etmeye devam etti.

Polis de zanlıya karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde zanlının ağzına sıkarak intihar ettiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da zanlının kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi.Öte yandan öğrenci servis aracına pompalı tüfekle saldırı düzenledikten sonra intihar eden gencin, karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi F.İ'yi vurmak istediği ve saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtildi.

İHA