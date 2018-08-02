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Öğrenci yurdunda yangın

İstanbul Fatih’te 4 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunda tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 3 öğrenci ve 1 işçi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:50
Öğrenci yurdunda yangın

Yangın, Haseki Mahallesi, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında tadilat çalışması yapılıyordu. Demir kaynağı yapıldığı esnada yatak alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Tadilat yapan işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahsur kalan 1 işçi ve 3 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle de Cerrahpaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Erkek öğrenci yurdunda çalışmanın yapıldığını ve bu sırada yangın çıktığını ifade eden bir vatandaş, ”Demire kaynak yapıldı. Kaynak yatağa gelince yataktan alev çıktı.

İçeride bir duman oldu. Aşağı 5-10 kişi indi. Ardından sağ tarafa ve üst çatıya ateş sıçradı. Hemen itfaiye aradık. İçeride tadilat çalışmasını yapan kişi asansörde kaldı. Yarım saat önce kurtarıldı” dedi.

İHA

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