Öğrenciler kaza yaptı: 5 yaralı  

Kaza sabah saatlerinde Karabucak Mahallesi’nde meydana geldi. Demre İmam hatip ve Demre Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan A.S. yönetimindeki 07 C 42056 plakalı servis aracı, Karabucak Mahallesi Atatürk Caddesine geldiğinde önüne 07 VJL 80 motosiklet çıktı. Motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı servis minibüsü ise yol kenarına savruldu. Kazada, araç içerisindeki 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.