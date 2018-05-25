Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008

Öğrenciler kaza yaptı: 5 yaralı  

Antalya’nın Demre ilçesinde içerisinde 16 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 5 öğrenci yaralandı

25 Mayıs 2018 Cuma 17:41
Öğrenciler kaza yaptı: 5 yaralı  

Kaza sabah saatlerinde Karabucak Mahallesi’nde meydana geldi. Demre İmam hatip ve Demre Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan A.S. yönetimindeki 07 C 42056 plakalı servis aracı, Karabucak Mahallesi Atatürk Caddesine geldiğinde önüne 07 VJL 80 motosiklet çıktı. Motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı servis minibüsü ise yol kenarına savruldu. Kazada, araç içerisindeki 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrabalar birbirine girdi: 3 ölü
Akrabalar birbirine girdi: 3 ölü
Kelepçeli baba kızını ağlattı
Kelepçeli baba kızını ağlattı
Alkollü sürücü can aldı
Alkollü sürücü can aldı
Hastane yolunda kaza
Hastane yolunda kaza
İskeleden düşen işçi kurtarılamadı
İskeleden düşen işçi kurtarılamadı
Sağanak yağış kazaya neden oldu
Sağanak yağış kazaya neden oldu
Kokaini cep telefonuyla buldular
Kokaini cep telefonuyla buldular
Sivas'ta keneden 2 ölüm
Sivas'ta keneden 2 ölüm
Otomobil pazara daldı
Otomobil pazara daldı

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim