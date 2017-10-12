Öğrenciler ölümden döndü

Kaza, merkez Kuyubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Batı Raman istikametine giden Mazhar A. idaresindeki 72 S 0152 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen öğrenci servisi, karşı yönden gelen Mehmet E. idaresindeki 72 BB 997 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada, 10’u öğrenci 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da olduğu öğrenildi.