Öğrencileri taşıyan otomobil su kanalına düştü

Kazada 5'i öğrenci 2'si kadın 7 kişi yaralandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazar gününe gelmesi nedeniyle okullardaki resmi törenler dün yapıldı. Turgutlu'ya bağlı Çampınar Mahallesi'nde oturan, İzzettin 75. Yıl İlkokulunda okuyan 5 öğrenci özel bir otomobille okullarındaki kutlama törenlerine giderken kaza geçirdi.



Çampınar'dan İzzettin Mahallesi istikametine seyir halinde olan H.İ. (26) yönetimindeki 45 ZC 1559 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kanala devrilen araç içerisinde bulunan A.B., E.İ., H.E.İ, O.Y.İ., H.İ., E.İ. ve sürücü H.İ. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



