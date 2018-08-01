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Öğretmenden 50 milyonluk vurgun

Aynı otomobili onlarca kişi satın alınca 50 milyonluk vurgun ortaya çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı otomobillerin onlarca kişiye satıldığını iddia eden 80 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık olayında 50 milyon liralık vurgun yapıldığı anlaşıldı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:49
Öğretmenden 50 milyonluk vurgun

Kırıkhan ilçesinde ticaretle uğraşan farklı mesleklerle uğraşan yaklaşık 80 kişi parasını ödedikleri kişinin otomobilleri teslim etmemesi üzerine dolandırıldıklarını iddia ederek emniyete başvurdu.

Kırıkhan’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir okulda öğretmenlik yapmakta olan Emre K. Dörtyol'da kendisinin olduğunu iddia ettiği bir oto galeri ve bir yedi emin deposu üzerinden Kırıkhan’daki tanıdıklarına otomobil satmaya başladı.

İhaleyle devletin icra makamlarından satın aldığı otomobilleri piyasasının 20-25 bin lira aşağısına Kırıkhan’da satmaya başlayan Emre K. kısa sürede çevresinin güvenini kazandı. Öğretmen olmasının verdiği güvenle birçok kişi Emre K.’dan otomobil sipariş etti. Emre K.'nın Belen'de bulunan evini boşaltmak istediği haberini alarak Kırıkhan'dan Belen ilçesine toplu halde gelerek Emre K.'yı görmek isteyen mağdurlar amaçlarına ulaşamadı. Emre K.’nın memleketten kaçacağını Belen Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bildiren mağdurlar geç saatlere kadar burada beklediler.

23 otomobil parası veren var

Mağdurlardan Necmettin Yar, 1 milyon yüz bin lira karşılığında 23 tane otomobil aldığını belirterek, "Ben Emre K. ile eniştem aracılığıyla tanıştım. Olmayan arabaları almışız parasını ödedik. ‘Arabalarınız bugün, yarın gelecek’ diye bizi on aydır oyaladı. Dörtyol'da oto galerisi ve yediemin deposu vardı gittik gördük. Bizi güvendirdi ama bugüne kadar bir tane araç teslim etmedi.

Bana sattığı arabayı defalarca başkasına satmış. Bize arabaların fotoğraflarını gönderdi ama ne araba geldi ne paramızı verdi. Benim gibi 70-80 kişi mağdur yetkilerden yardım bekliyoruz. Ortada 50 trilyonluk vurgun var. Ben 50 yıllık birikimimi verdim mağdurum" dedi.

Mağdurlardan Hamit Kaya ise kendisine gönderilecek araçların fotoğraflarını göstererek, "Geldi, gelecek, yolda diyerek bizleri oyaladı. İstanbul’dan ihaleden aldığı otomobilleri bizlere satacağını söylemişti ama ortada ne otomobil var ne paramızı alabiliyoruz" diye konuştu. 4 oğlu dolandırılan Mehmet Bayar ise yaşlı haliyle emniyete gelerek çocuklarının hakkını aradığını söyledi. Öte yandan olayın ardından öğretmen Emre K.’nın hakkında soruşturma açıldığı ardından görevine tekrar döndüğü belirtildi.

İHA

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