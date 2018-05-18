OHAL Komisyonu 660 iade kararı aldı

Meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, dün itibarıyla 17 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

Başvurulardan 14 bin 350'sini reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı. Komisyonda, 91 bin 905 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Öte yandan Komisyon, karar aşamasından önce hakkında soruşturma açılan veya dava bulunan başvurucularla ilgili süreçleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor. Komisyon, hakkında takipsizlik ve beraat kararı verilenlerin dosyalarına öncelik veriyor.

Başvuruların kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılması için çalışmalarına hız veren Komisyon, haftada bin 100 dosyada karar verecek aşamaya geldi.

AA