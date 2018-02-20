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OHAL komisyonuna başvurular için son gün

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik başvurular, yarın sona erecek.

20 Şubat 2018 Salı 13:03
OHAL komisyonuna başvurular için son gün

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695  sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler,  rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara  ilişkin başvuru süreci 21 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak. 

Detaylı bilgi ve başvuru formuna  "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. 

Öte yandan, 697 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
OHAL
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