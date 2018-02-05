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Okul önlerinde polis denetimi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının başlaması nedeniyle tüm İstanbul genelinde çocukların korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, vatandaşları didik didik arayarak GBT’lerini sorguladı

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:26
Okul önlerinde polis denetimi

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarıyılı yaklaşık 2 bin polis,39 ilçede 150 noktada çocukların suçtan korunması amacıyla okul ve yakın çevrelerinde şüpheli şahıslar, park, bahçe metruk binalar, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kıraathane, iddia ve ganyan bayii, internet, oyun salonu ve benzeri iş yerlerinde okul servis ve diğer araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetime Mobil Okul Timlerinin (MOT) yanı sıra narkotik, asayiş ve yunus ekipleri de katıldı. Yapılan uygulamada ekipler, Kağıthane Gültepe Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde vatandaşların üstlerini arayarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını gerçekleştirdi.

Talatpaşa Caddesi üzerinde de uygulama yapan ekipler, şüpheli gördükleri lüks bir otomobili durdurarak içerisini didik didik aradı.Öte yandan dışarıdaki uygulamalarını sürdüren ekipler, okula yakın iş yerlerine de girerek denetim yaptı.

İşyerlerinin ruhsatlarını kontrol eden ekipler, çekmeceleri karıştırarak öğrencilere “tek dal sigara” satılıp satılmadığını sordu. Bu şekilde çok sayıda iş yerine giren ekipler, kontrollerini gerçekleştirdi.

'sigara makinesi' çıktı

İşyerlerinin denetiminin ardında ekipler, sokak arasındaki bir kıraathaneye girerek burada da denetim gerçekleştirdi. İçeride vatandaşların GBT’lerini sorgulayan ekipler üstlerinin de aradı. Kıraathanenin sahibinden ruhsat belgelerini isteyen polis, yaptığı kontrollerde işyerinin ruhsatsız olduğunu fark etti.

Bunun üzerine içerideki araştırmalarını sürdüren ekip, içerisinde birkaç paket sigara bulunan “sigara makinesi” ele geçirdi. Ruhsatsız işyerine polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Ekiplerin uygulama ve denetimlerinin gün boyu devam etti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
2017-2018 Eğitim Ve öğretim YılıİstanbulÇocukların KorunmasıPolisDenetimGBT
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